Rua de Flores da Cunha será fechada para obra em escola

O município de Flores da Cunha apresentou aos representantes da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves o projeto de revitalização e construção de novos espaços de convivência. O plano prevê também melhorias no ginásio de esportes, a construção de um auditório e o fechamento da rua Horácio Borguetti, entre a Dom Pedro I e a 17 de Julho, atendendo uma reivindicação antiga da comunidade escolar.

O projeto, já encaminhado para a licitação, com o fechamento da via irá proporcionar a revitalização das áreas abertas da escola, além que sanar os problemas com a travessia da mesma, já que toda a escola estará integrada e com plena acessibilidade. A ideia contempla a terraplanagem para adequação dos pátios externos, grama para os pátios, auditório no pátio interno existente, parque infantil com caixa de areia, pergulado coberto com deck de madeira, reforma da casa das artes, iluminação das áreas abertas e reforma do ginásio (troca total do piso em madeira, reforma elétrica, troca de vidros quebrados, pintura de pilares danificados e instalação de novas tabelas de basquete e redes de proteção). No orçamento também estão os passeios públicos, grades de proteção e pintura de muros. O orçamento total é de R$ 452 mil.