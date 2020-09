Recepção da área de emergência do hospital de Taquara é reformada

A Associação Hospitalar Vila Nova, entidade gestora do Hospital Bom Jesus de Taquara, realizou uma reforma na recepção da emergência da casa de saúde taquarense, passando a oferecer um espaço maior e mais confortável aos usuários do hospital e também a seus acompanhantes. Nos próximos dias, também serão concluídas as obras das novas salas de realização dos exames de endoscopia e colonoscopia.

A obra de ampliação e reforma da nova recepção da emergência, assim como a instalação de uma cobertura leve no local de entrada das ambulâncias, feita com estrutura metálica e cobertura de lona vinílica, teve um valor aproximado de R$ 48 mil, custeado pelo Poder Judiciário. Nos próximos dias, o Hospital Bom Jesus de Taquara deverá disponibilizar a comunidade duas novas salas, destinadas a realização de exames de endoscopia e colonoscopia, e outra para a recuperação dos pacientes após a realização desses exames.

Segundo Marisete Dal'Molin, diretora executiva da Associação Hospitalar Vila Nova, quem procurar atendimento médico no hospital de Taquara será inicialmente atendido por um fluxista, que é a pessoa treinada para identificar se cada caso é para atendimento na emergência, ou na tenda de prevenção ao coronavírus. "Os pacientes que não apresentarem sintomas gripais serão conduzidos até o guichê para fazer sua ficha de atendimento e então encaminhados até a Sala de Acolhimento, um por vez, onde um enfermeiro irá analisar os sinais vitais, enquanto o paciente aguarda ser chamado pelo médico plantonista. Já os pacientes que apresentarem os referidos sintomas serão encaminhados para atendimento no hospital de campanha", explicou

Somente no mês de julho foram atendidos 842 pacientes na emergência do Bom Jesus e 224 na tenda de prevenção ao coronavírus. No período de 9 de julho a 26 de agosto, foram 440 atendimentos por sintomas gripais no hospital de campanha e 3.542 atendimentos na emergência desde a reabertura do hospital, no dia 16 de abril deste ano.