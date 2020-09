Comitê estadual aprova proposta de plano para cogestão do modelo de bandeiras para a região das Missões

O governo do Estado aprovou o plano de cogestão para o distanciamento controlado, enviado pela Região R11, habilitando a Associação dos Municípios das Missões (AMM). Com isso as associações poderão adotar os protocolos regionais, conforme decretos municipais, com regras menos rígidas que as determinadas pelo Estado.

A região Covid Missões constituiu Comitê Técnico Regional para gerir e acompanhar os dados, atualização e confiabilidade nas informações, bem como nos procedimentos a serem adotados pelos municípios. Na prática continua a bandeira do Estado, mas cada município poderá definir por meio de decreto se vai adotar a bandeira estadual ou medidas mais brandas previstas no modelo proposto pelo plano de cogestão.

O plano regional, elaborado pelo comitê científico da AMM, foi aprovado por mais de dois terços dos prefeitos, com 19 votos favoráveis, três contra e dois não votaram. Para a elaboração de um protocolo específico, foi preciso criar comitê científico regional de combate à Covid-19, também foi necessária a aprovação por maioria absoluta, ou seja, no mínimo dois terços dos prefeitos de cada região do Rio Grande do Sul.

Ao estabelecer protocolos alternativos, os municípios deverão enviá-lo, acompanhado dos documentos e justificativas das medidas adotadas, ao Estado, por meio eletrônico. Além disso, devem tornar público o conteúdo do plano, dos protocolos e dos pareceres técnicos que o embasam, bem como planilha comparativa com os protocolos do Estado no site das prefeituras 24 horas antes de entrarem em vigor. Outra exigência do decreto estadual é de que o plano a ser instituído contenha medidas de proteção à saúde pública, devidamente embasadas em evidências científicas, por meio de critérios epidemiológicos e sanitários, firmados por responsável técnico, médico ou profissional da vigilância em saúde há mais de dois anos, observadas as peculiaridades locais.