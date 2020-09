Hospital gaúcho cria plano voltado à alta de pacientes

O Hospital Santa Cruz (HSC) movimentou esforços para otimizar e fortalecer o Plano de Alta Multidisciplinar. Inicialmente, o grupo formado por várias áreas vem se encontrando para discutir e organizar a melhor forma de trabalhar para que o planejamento da alta do paciente seja ainda mais qualificada, instrutiva e com segurança. É uma ferramenta importante que se soma ao Plano Terapêutico Médico.

O plano de alta é considerado o momento em que a equipe de saúde se reúne com o paciente e seu cuidador e/ou familiar para realizar orientações referentes às áreas específicas relacionadas aos cuidados necessários e às técnicas de procedimentos, e também aos encaminhados de forma geral. Podem ser oferecidas tanto por escrito quanto verbalmente, sendo destinadas a recapitular as demandas e os cuidados que foram realizados durante a internação para a continuidade no domicílio.

A iniciativa tem como objetivos aumentar a capacidade do autocuidado, fortalecer a adesão ao tratamento, reduzir a frequência de hospitalizações e estreitar a comunicação entre o hospital e o cuidado fornecido aos pacientes. Por meio da acreditação, a instituição de saúde garante uma gestão eficiente de recursos e harmonia na integração entre todos os setores e profissionais, por meio da adoção de protocolos reconhecidos, processos bem definidos e funções específicas, gerando um quadro de padronização que advém à referida qualidade assistencial.

Para isso, o HSC vem promovendo desde 2018 uma série de ações com o objetivo de aprimorar ainda mais os recursos humanos existentes, uniformizar os processos e qualificar as estratégias de gestão. E para planejar e disseminar a campanha foi criado o Comitê da Qualidade, tendo como foco a qualificação na assistência e a segurança do paciente em todas as áreas.