Gasolina em São Leopoldo tem variação de 10% entre postos

A diferença de preços do litro da gasolina comum chegou a R$ 0,42 entre os postos de combustíveis do município de São Leopoldo. O menor e o maior valor para o produto foram de R$ 4,129 e R$ 4,549, conforme indicou a pesquisa de preços realizada pelo Procon de São Leopoldo.

O levantamento também inclui os preços do etanol e dos dois principais tipos de diesel, S10 e S500, praticados pelos postos em funcionamento na cidade. A variação de 10,17% no preço do litro da gasolina pode significar uma economia de R$ 25,20 para o consumidor que abastecer um tanque de 60 litros, de acordo com simulação realizada pelo órgão de defesa do consumidor.

Já o litro do etanol apresentou uma variação de até 17,15%, com custos de R$ 3,499 e R$ 4,099, assim apresentando uma média de R$ R$ 227,94 para o enchimento total de um tanque. Sobre o diesel, o combustível teve variações de 10,75% no litro do S10 e de 7,95% no litro do S500