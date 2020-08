Erechim ganha destaque em estudo sobre transparência

O Observatório Social do Brasil lançou uma avaliação do nível de transparência no combate à Covid-19 em Erechim. A cidade obteve 70,89 pontos, o que revela um nível bom de transparência nas contratações emergenciais. A classificação aponta Erechim como a segunda cidade do Estado, entre Porto Alegre, com pontuação de 92,4, e São Leopoldo com 56,9 pontos.

A metodologia foi desenvolvida pela Transparência Internacional - Brasil, com o objetivo de identificar e promover as melhores práticas de transparência nas informações referentes às contratações emergenciais realizadas em resposta à pandemia. A escala vai de zero a 100 pontos, na qual zero (péssimo) significa que o ente é avaliado como totalmente opaco e 100 (ótimo) indica que ele oferece alto grau de transparência.

A boa prática de dar ampla publicidade aos dados relacionados a contratações emergenciais em resposta à Covid-19 não elimina a possibilidade de entes públicos estarem eventualmente envolvidos em denúncias de corrupção. A própria facilidade de acesso por parte da imprensa, sociedade civil e órgãos de controle a essas informações cria oportunidade para que casos suspeitos venham à tona - e virem notícia.

Ao mesmo tempo, é comum que governos envolvidos em escândalos de corrupção reajam com melhorias de transparência, quer seja para prevenir que o problema volte a ocorrer, quer seja pela razão menos nobre de melhorar sua imagem. A Transparência Internacional recomenda às administrações públicas que ainda não possuem uma boa pontuação maior empenho na melhoria de suas práticas de transparência. Já às que alcançaram um bom posicionamento, a orientação é que continuem a aprimorar seu trabalho.