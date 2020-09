Empresa de Lajeado traz alternativas para o ozônio

O ozônio tem sido tema recorrente quando o assunto é a prevenção ao coronavírus. Para ajudar nesse sentido, uma empresa de Lajeado experimenta uma nova possibilidade para uso do gás.

A Alvap desenvolve equipamentos geradores de ozônio com o objetivo de evitar a contaminação ambiental e em superfícies. Por meio de reações químicas desencadeadas, o ozônio se transforma num potente bactericida, atuando sobre ampla gama de microorganismos, como vírus, fungos e bactérias e até mesmo ácaros. O manejo é feito para a limpeza de frutas, purificação de água, utilização na indústria e na agricultura. Produtores de verduras, legumes e frutas, além de aves, suínos, leite, frigoríficos e agroindústrias se beneficiam dos equipamentos.

Nesta área existe uma demanda por desenvolvimento de novos produtos e novas aplicações para o ozônio, com os quais a empresa também têm trabalhado. As ideias surgem, inclusive com a interação da empresa com outras áreas no Parque Tecnológico da Univates. "Vamos testando para ver o que funciona e o que não", comenta Alberto Valdameri, fundador da empresa.

Além disso, recentemente, a Alvap passou a testar a aplicação de ozônio na higienização de ambientes e espaços de saúde, abrindo para a empresa um novo mercado. O início do desenvolvimento das atividades na área foi a procura, por um professor da Univates, para o suporte em um trabalho de conclusão de curso de um estudante de graduação. "O trabalho era sobre desinfecção de salas médicas, especialmente salas de exames de endoscopia, que apresentam prevalência de fungos", explica Valdameri.

Foram coletadas amostras em alguns ambientes e a aplicação do ozônio se mostrou eficiente. De lá para cá, por cerca de dois anos, Valdameri seguiu pesquisando a relação entre o ozônio e fungos e bactérias em ambientes de saúde sem, no entanto, lançar comercialmente o gerador para este tipo de ambiente.