Gramado decide cancelar espetáculos com público do Natal Luz deste ano

A Gramadotour, autarquia que cuida dos eventos na cidade, anunciou que os espetáculos do Natal Luz, previstos para começar em outubro, estão cancelados. A medida foi tomada em razão do curto prazo para licitações que tangem a atração e pela falta de protocolos do Estado para eventos. O governador, Eduardo Leite, chegou a afirmar que as regras seriam divulgadas nos próximos dias, mas o município desistiu de esperar pelas normativas.

Em nota, a autarquia afirmou que o Natal Luz de Gramado será remodelado para oferecer maior segurança. Houve uma busca por alternativas para viabilizar, com segurança, a realização dos tradicionais espetáculos artísticos - show do lago, desfile e o teatro musical. Inclusive, a venda de ingressos estava suspensa, pois havia a expectativa para a comercialização assim que fosse definido o modelo para os eventos no Rio Grande do Sul

A decisão, tomada por unanimidade pelo Conselho de Administração - formado pelas entidades empresariais que representam a comunidade foi por "força maior", segundo a entidade. "Diante da ausência de deliberações do Estado e dos prazos necessários à licitação e execução da estrutura dos espetáculos, a não-realização destes espetáculos não se apresentou como uma escolha. Sabemos que isso frustra alguns dos nossos visitantes, mas precisávamos de certezas", diz o documento.

Há o entendimento de que, mesmo sem os espetáculos, as empresas dos mais de 50 municípios impactados pelo evento terão um fôlego para a sua retomada. A ideia da prefeitura é aumentar a decoração da cidade, com a participação dos moradores, para enfeitar os locais. "Tranquiliza o fato de termos efetuado pesquisa nacional, com amostra representativa, em que se constata que a expectativa de quase 80% do público é que a cidade esteja lindamente decorada, e para quase 70% do público 'Gramado por si só, já é atração"', afirma a autarquia.

Ainda há uma expectativa quando aos demais eventos, que são gratuitos. No entanto, eles também devem ser modificados. "A Gramadotur não promoverá ações que exponham as pessoas a riscos desnecessários. Ou seja, esqueçamos, para 2020, dos velhos modelos de show de acendimento e parada de natal, cuja beleza atraía aglomerações. Estudamos novos modelos de atrações. Será um Natal difícil para muita gente por conta da pandemia", completa a nota.