Gramado assume reparos em trecho de estrada estadual

O município de Gramado, após o Ministério Público entrar com recurso contra o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), fez os consertos na pista da ERS-373, num trecho de sete quilômetros que compreende a Serra Grande e a Várzea Grande. Entre as obras que serão feitas no local estão remendos profundos e recapagem asfáltica.

As intervenções devem começar em aproximadamente 10 dias, devido a montagem de equipamentos necessários e contratação de equipe especializada. Os consertos na ERS-373 são necessários devido a situação precária da pavimentação asfáltica. "Foi observado um acostamento antigo no local, que intensificou o problema de acúmulo de água na pista, ocasionando assim maiores estragos na pavimentação existente. Quando fizeram este acostamento, retiraram a drenagem existente na via, redirecionando a água para outros pontos, ocasionando estes muitos deslizamentos de terra que temos observado", afirma a secretária de Obras, Simone Cazu.

O investimento realizado na via é de R$ 2.134.722,20 e será pago com recursos próprios. A previsão de recapagem é de 45 dias úteis a contar do início das obras e considerando os fatores climáticos.