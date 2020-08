População de Garibaldi cresceu 1% em relação ao ano passado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na semana as estimativas populacionais dos municípios para 2020, com a data de referência em 1º de julho deste ano. De acordo com a pesquisa, estima-se que o município de Garibaldi tenha alcançado 35.440 habitantes em 2020, um crescimento de 1% em relação à estimativa do ano anterior. Os números são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos