SAÚDE Notícia da edição impressa de 28/08/2020. Alterada em 28/08 às 03h00min Sapucaia do Sul terá reforço de médicos cubanos

Nove profissionais do programa federal Mais Médicos trabalharão em Sapucaia do Sul. Todos são cubanos e já atuaram em outros municípios brasileiros. Os médicos iniciarão o trabalho nas unidades de saúde na próxima segunda-feira. Os profissionais passaram por um período de formação, feita na secretaria municipal de Saúde, antes de poderem assumir os cargos no município.

Os novos médicos trabalharão nas unidades de Estratégia de Saúde da Família Fortuna, Carioca, Terra Nova, Natal, Pasqualini, Cohab Casas, Boa Vista, Freitas e São Cristóvão (após inauguração da ESF Osvaldo Cruz, o médico desta unidade será transferido para a nova). Nesta quinta-feira, durante a formação, os médicos foram orientados sobre o funcionamento da rede de saúde, regulação e uso do prontuário eletrônico. Temas abordados serão protocolos e notas técnicas do coronavírus e vigilância em saúde.

Sapucaia do Sul é mais um dos municípios gaúchos que foi beneficiado com a medida. Nesta semana, oito médicos cubanos começaram os trabalhos em postos da saúde do município.