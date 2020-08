Subsídios de políticos em Parobé serão congelados

A Câmara de Vereadores de Parobé aprovou, durante uma sessão ordinária, duas proposições da Mesa Diretora que preveem o congelamento dos salários de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores nos próximos quatro anos. O projeto de lei foi criado a partir de reuniões dos integrantes da mesa diretora, que analisaram a proposta de forma conjunta antes da deliberação em Plenário.

Conforme a justificativa da proposta, o objetivo é atender um pedido da comunidade, mantendo os salários sem aumento de valores em decorrência do momento atual. Com a pandemia, o município passou a ter redução na arrecadação, por conta do fechamento dos setores do município, além da elevação dos custos em setores como a saúde, para que os atendimentos fosse mantidos.

Em votação, o projeto não recebeu votos contrários. Com a aprovação os valores dos subsídios ficam fixados em R$ 16.036,69 (prefeito), R$ 9.503,23 (vice-prefeito), R$ 9.503,23 (secretários municipais), R$ R$ 7.127,09 (vereadores) e R$ 9.502,79 (presidente do Legislativo).