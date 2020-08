Recuperação de ponte na ERS-165 é concluída

As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Piraju, que liga os municípios de São Luiz Gonzaga e Rolador, nas Missões, foram concluídas nesta semana. A estrutura de 10 metros de extensão, localizada no quilômetro 8 da ERS-165, necessitou de medidas emergenciais para garantir a segurança dos usuários do trecho.

Os serviços foram executados pelo governo do Estado por meio da secretaria de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). As ações consistiram na implantação de rochas na lateral direita da ponte, no sentido São Luiz Gonzaga - Rolador, com a finalidade de reforçar a travessia. Além disso, houve colocação de brita em um trecho de aproximadamente 40 metros no acesso à ponte, para evitar o acúmulo de água no local.

"A estrada é uma das estradas mais importantes das Missões, o que justifica nossos esforços em renovar as condições dessa importante ligação regional", afirma o secretário estadual da pasta, Juvir Costella. "Além de recuperarmos a ponte do Piraju, também temos dois acessos asfálticos em execução nessa rodovia, beneficiando diretamente as comunidades de Rolador, São Luiz Gonzaga e Cândido Godói", complementou.

As atividades foram executadas dentro do cronograma de manutenção das rodovias atendidas pela Superintendência Regional do Daer de Santa Rosa, mesmo com períodos de chuva durante o período das obras. "Periodicamente, fazemos vistorias na malha rodoviária, incluindo as pontes. A nossa prioridade são os reparos nos trechos mais críticos a fim de garantir um deslocamento seguro aos gaúchos", complementa Luciano Faustino, diretor-geral do Daer.