Projeto mapeia áreas vulneráveis de Passo Fundo para levar cuidados de atenção básica para a população

Em tempos de pandemia, a Universidade de Passo Fundo (UPF) e a prefeitura se uniram não só para combater à Covid-19, mas garantir que a atenção básica ou atenção primária em saúde seja fortalecida. Por isso, a Rede de Cuidados Territoriais foi criada. O projeto, a partir do mapeamento de áreas vulneráveis, indicadas pelo município, estabelece conexões com a diversidade dos modos de vida da população e com os diferentes serviços, cria novas possibilidades de diálogo e intervenções entre a comunidade e universidade, além de intervir nas questões de saúde a partir do vínculo, atividades de educação e abordagens clínicas.

Em um mês de atividade prática, o projeto já esteve na casa de quase 1,2 mil pessoas, envolvendo 150 estudantes e 20 professores. O projeto já percorreu o bairro São Luiz Gonzaga e desenvolve, neste momento, as atividades no bairro Valinhos (região da Beira Trilhos e ocupações. Além da prevenção da Covid-19, as principais demandas envolvem questões voltadas à saúde da mulher (preventivos atrasados, Infecções Sexualmente Transmissíveis, planejamento familiar e contracepção), à saúde bucal e referente a especialidades como oftalmologista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, entre outras.

Conforme a coordenação do projeto, algumas comunidades também apresentaram situações como violência doméstica, uso de drogas, álcool e vulnerabilidade acentuada com relação ao acesso a trabalho e alimentação. O projeto também realiza formações temáticas com assuntos relevantes para cada comunidade. Entre os temas já abordados estão violência doméstica, pandemia de Covid-19, biossegurança, doenças crônicas, entre outros assuntos.