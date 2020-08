Reforma em área de hospital de Carlos Barbosa é finalizada

O Hospital São Roque, de Carlos Barbosa, concluiu nesta semana a reforma da sala de recuperação. A adequação permitiu a criação de dois box fechados, que durante a pandemia estão sendo utilizados exclusivamente para receber pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19 pós cirurgia ou que necessitem ser transferidos para outras instituições. Além disso, as alterações também possibilitaram a ampliação de seis para 11 leitos disponíveis no local.

Houve substituição de rede hidráulica, elétrica, troca de piso, construção de rede de gases medicinais, além da alteração de paredes, permitindo a otimização do espaço. Nos dois box fechados, utilizados prioritariamente para pacientes COVID-19, ainda foram instalados sistemas de purificação de ar, em que equipamentos garantem a pressão negativa destas salas, e de filtragem, renovando o ar antes que ele seja devolvido ao meio ambiente.

A adequação de leitos da sala de recuperação contou com diversas frentes para que pudesse ser viabilizada. Os recursos referentes à obra e melhorias de estrutura vieram da Campanha de Arrecadação, que contou com o apoio de diversas entidades do município.

O sistema de pressão negativa foi conquistado a partir de recurso federal. As camas elétricas e monitores multiparamétricos foram adquiridos pelo município de Carlos Barbosa e doados ao hospital. "Nossa eterna gratidão a todos que contribuíram de alguma forma para essa melhoria: doadores de recursos, de serviços e aos colaboradores do hospital, médicos e prestadores que de forma incansável se dedicaram para tornar possível mais esta melhoria no nosso hospital. Temos certeza que nossos pacientes e equipes terão uma estrutura ainda melhor", descreve a gestora da instituição, Cátia Argenta.