Caxias do Sul vai promover concurso de vinhos e suco de uva

Depois de meses de expectativa, a prefeitura de Caxias do Sul e a Rede de Vinícolas (Revinsul) decidiram promover o 23º Concurso dos Melhores Vinhos e Sucos de Uva. Para isto, serão seguidos todos os protocolos de segurança em relação à pandemia de Covid-19, com mudanças no projeto inicial. Nesta semana e nos próximos dias, técnicos vão coletar nas cantinas as amostras de vinhos e sucos que serão avaliadas.

Vários fatores foram decisivos para a decisão de realizar o Concurso. De acordo com o titular da secretaria municipal da Agricultura, Valmir Susin, será um grande desafio diante do cenário desfavorável. "No entanto, desde que seguidos todos os cuidados, é imprescindível movimentar a economia da região, com reativação dos negócios, geração de empregos e renda, visando à retomada do crescimento econômico", destaca. Susin também aponta outro fator determinante: a safra de uvas de 2020, que, pela excepcional qualidade alcançada, está sendo considerada "A safra das safras".

Para os organizadores, é o momento de fortalecer e reativar o Concurso, mantendo sua tradição e credibilidade. O evento, que chega à 23ª edição, é um dos pioneiros do Estado. Profissionais ligados à cadeia do vinho apontam outro aspecto relevante: o crescimento no consumo da bebida durante a quarentena, da ordem de 86% com relação ao mesmo período de 2019, segundo a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS).

A 23ª edição do concurso será cercada de todos os cuidados por conta da pandemia. As etapas de coleta de amostras e análise sensorial deverão seguir os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde, como por exemplo uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento, entre outros.

Os tradicionais eventos de lançamento, entrega de troféus e apresentação ao mercado dos vinhos premiados não serão realizados presencialmente, com o objetivo de evitar aglomerações. Conforme o regulamento, as datas das etapas do concurso estão sujeitas a alterações conforme eventuais decretos do município, Estado e União com relação à situação da pandemia, como a mudança de bandeira no distanciamento controlado para a região da serra gaúcha.