Empresas de Igrejinha terão redução para renovar alvarás

A Câmara de Vereadores de Igrejinha aprovou um projeto de lei que altera a Taxa por Ações e Serviços de Saúde, de competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa tem por objetivo readequar valores pagos pelas empresas na renovação do alvará sanitário e trazer maior equidade para as empresas de pequeno, médio e grande porte.

Uma empresa de 1400 metros quadrados, por exemplo, que pagaria R$ 1.953,00 de taxa para renovação do alvará sanitário, agora pagará R$ 546,84, e uma empresa de 9.500 metros quadrados, que pagaria R$ 16.014,60, pagará agora R$ 1.935,64. Agora, o projeto será encaminhado ao Executivo para sanção do prefeito, passando a vigorar na data de sua publicação oficial.