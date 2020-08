Venâncio Aires desenvolve projeto voltado à inovação

Lançado no início do mês de julho, o movimento Venâncio 4.0 desenvolveu um ecossistema de inovação e tecnologia, que consiste em uma rede interligada de atores, espaços, políticas e ações capazes de estimularem a interação e cooperação em prol da área, estimulando a criatividade para impulsionar o desenvolvimento econômico. Os participantes, que incluem instituições de ensino, empresas e profissionais da área protagonizam e atuam em espaços identificados por associações, universidades, empresas e no município, com foco principalmente nos empresários.

O primeiro encontro ocorreu na semana passada. O próximo será no dia 8 de setembro. Além disso, seminários e outras atividades devem ser realizadas para fortalecer o mercado. Desta forma, integrando as cadeias de serviço, indústria e comércio, fomentando as novas ideias, apoiando iniciativas.

Esta ação, que está sendo desenvolvida através da atividade empreendedora, tem objetivo em construir e desenvolver um projeto inovador e sustentável. As ações integram as capacitações que estão sendo promovidas pelo Sebrae, juntamente com a prefeitura, e serão realizadas até o mês de dezembro.