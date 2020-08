DIREITO DO CONSUMIDOR Notícia da edição impressa de 28/08/2020. Alterada em 28/08 às 03h00min Nova sede do Procon deve ser concluída em 60 dias em Flores da CUnha

Iniciaram nesta semana as reformas do prédio da antiga garagem da Inspetoria Veterinária, onde vão ser instaladas as salas de atendimento do Procon de Flores da Cunha. Estão sendo realizadas reforma do piso, troca do telhado, divisórias internas, troca de esquadrias, pintura interna e externa, instalações elétricas e hidrossanitárias.

A restruturação contará com sala de atendimento, sala de reuniões, lavabo, e área de apoio aos funcionários. Também será realizada a troca dos beirais e pintura externa de todo o prédio, repassada pelo Estado em 2018 para o município, através do termo de cessão de uso por 20 anos, com uma área de 131,97 metros quadrados. O orçamento incluindo material e mão de obra é de R$ 198.912,26, com o prazo de 60 dias para conclusão.