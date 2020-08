UTI de hospital em Bento Gonçalves tem melhor cenário desde março

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, alcançou nesta semana a menor taxa de ocupação desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março. Dos 50 leitos disponíveis, 28 estão ocupados neste momento, o que corresponde a 56% de ocupação.

Dos internados, 10 possuem diagnóstico confirmado para Covid-19 e seis ainda são considerados suspeitos, aguardando o resultado de exames para confirmar ou descartar a presença do vírus. Os outros 12 pacientes não possuem relação com o novo coronavírus.

A queda é comemorada por toda a equipe do Tacchini, sobretudo porque os dados do hospital sustentam uma tendência de redução de novos casos com necessidade de internação. A queda no número de pacientes chega 24 semanas depois do registro do primeiro caso pela instituição, no dia 13 de março.

De acordo com a diretora técnica do Tacchini Sistema de Saúde, Roberta Pozza, a tendência de redução permite que a instituição comece a buscar uma readequação interna de forma lenta e progressiva. "Estamos avaliando a possibilidade de revisão de alguns planos de contingência criados para o enfrentamento da fase mais aguda da pandemia, desde de que possamos garantir toda a qualidade e segurança necessárias em cada atendimento. Esse segue sendo o nosso principal norte e que, quando somado ao atendimento humanizado dos nossos times, dá significado ao nosso propósito de existir.".

Apesar da melhora substancial nos números, a médica lembra que a batalha contra o novo coronavírus ainda não foi vencida. "Reforçamos o papel de cada cidadão de ainda manter as medidas de isolamento social, manter os ambientes ventilados, usar máscara e higienizar as mãos. Consolidar esse cenário animador depende de cada um de nós", conclui.