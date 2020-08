Furto de energia é flagrado em local de Bom Jesus

A RGE, acompanhada da Polícia Civil, executou mais uma inspeção de combate a fraudes e furtos de energia elétrica em Bom Jesus. Na ação, foi encontrada uma ligação irregular em uma fruteira da cidade. O estabelecimento havia interrompido seu contrato com a concessionária e estava consumindo energia elétrica ilegalmente. O proprietário não foi localizado no local, mas responderá por furto de energia.

Esta não foi uma ação isolada da empresa, que está intensificando a fiscalização para combater fraudes e furto de energia elétrica. Em ações nas últimas semanas, nove pessoas foram presas em flagrante por furto de energia. Quatro em Gravataí, três em Novo Hamburgo e outras duas em Caxias do Sul. Os presos eram proprietários de estabelecimentos com abastecimento de energia elétrica de forma clandestina, ou seja, ligados diretamente na rede elétrica, sem possibilidade da leitura apropriada do consumo de energia.