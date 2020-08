Hemocentro de Pelotas abrirá para doações no sábado

O Hemocentro de Pelotas (HemoPel) estará aberto neste sábado, das 8h às 13h, para receber doações de sangue. A necessidade de todos os tipos sanguíneos é urgente. Houve grande queda nas doações, desde o início do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, e os estoques estão cerca de 80% abaixo do necessário. Quando se trata dos fatores RH negativo, a situação se agrava, pois o estoque está praticamente zerado.

De acordo com a coordenadora do Hemocentro, Gisele Pinto, seriam necessárias entre 80 e 100 doações por dia, pelos próximos dias, para que o estoque fosse normalizado. O HemoPel é responsável pelo abastecimento de três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa, além de outros 24 municípios da região Sul e da Campanha. O apelo da equipe é para que a população doe com urgência, para que as pessoas que necessitam do sangue possam continuar recebendo-o.

Pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com outras, com suspeita ou confirmação de Covid-19, podem doar. O processo todo, desde a chegada, cadastro, entrevista e doação dura cerca de 30 minutos. As regras gerais para doação são: ter idade entre 16 e 68 anos, com peso superior a 50 quilos. Porém, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam ter autorização dos responsáveis legais.

O candidato a doador deve procurar o HemoPel, portando documento de identidade com foto. No dia da doação, precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, e evitar fumar uma hora antes.

O Hemocentro oferece carona para grupos que tiverem dificuldade de chegar ao local. Para quem mora em Pelotas, o transporte está disponível para turmas de seis a 12 pessoas. Para municípios vizinhos, o transporte pode ser agendado para até 12 pessoas.