Com recursos de emendas parlamentares, hospitais de Bagé e Canguçu recebem mais de R$ 1,5 milhão

O repasse de verbas, oriundas de emendas parlamentares, vão beneficiar duas instituições de saúde do Interior. O Hospital Universitário do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), de Bagé, foi contemplado com R$ 765 mil para atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e o Hospital de Caridade de Canguçu recebeu R$ 800 mil para a implantação de uma usina de geração fotovoltaica e aquisição de equipamentos e material permanente.

Em reunião virtual, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a reitora da Urcamp, Lia Maria Herzer Quintana, assinaram um termo aditivo ao contrato da instituição com o governo do Estado, que garante o repasse dos recursos. "O serviço que é prestado e a sua boa gestão fazem valer a pena cada centavo de recurso público repassado", avaliou Arita.

O convênio que garante o recurso para o Hospital de Caridade de Canguçu foi assinado por Arita e pela gestora administrativa da instituição, Miriam Lisiane Radtke Neutzling. O prefeito Vinicius Pegoraro também participou da reunião virtual.

Para a instituição, foram repassados R$ 800 mil do total de R$ 1 milhão que tinha disponível em emendas. "Esperamos que até sexta-feira essa verba já esteja à disposição do hospital", afirmou Arita. "Com esses recursos, daremos outro passo na qualificação do Hospital de Canguçu, que é referência para a microrregião." Miriam ressaltou "a importância da implantação da usina de geração fotovoltaica, que vai melhorar o abastecimento de energia ao hospital". Pegoraro destacou a relevância do projeto para a economia de energia e, consequentemente, redução de custos ao hospital do município.