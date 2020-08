Estrela adere ao modelo híbrido de ensino até dezembro

O município de Estrela aderiu à Matriz de Referência da rede estadual. Ela norteará os currículos do modelo de ensino híbrido que, em meio à pandemia, compreende até o final de 2020 as aulas remotas e provavelmente as futuras presenciais. O modelo segue as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), ao qual o município adotou já em 2019.

As matrizes trazem orientações aos professores para implantação das aprendizagens essenciais/habilidades, por ano e componentes, buscando otimizar o ensino e o tempo em meio ao atual contexto imposto pela pandemia. Os alunos da rede municipal de Educação de Estrela já estão gradativamente recebendo as novas atividades emateriais através da plataforma digital Educarweb, que teve como objetivo facilitar o acesso online ao material. Entre as vantagens, está a permissão de que as questões possam ser respondidas e os trabalhos postados também através da plataforma, digitalmente, sem a necessidade de deslocamentos ou utilização de material físico.

O acesso à plataforma deve ser feito pelo endereço estudante.educarweb.net.br, por meio de login e senha do aluno. Hoje já estão cadastrados mais de 80% dos 3,8 mil alunos da rede municipal