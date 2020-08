Escolas de Triunfo são habilitadas em projeto educacional

Aprender brincando: essa é a missão do projeto Baú das Artes, que chega a Triunfo para formar 33 educadores da rede pública de ensino. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver habilidades manuais e emocionais, formas de expressão, criatividade e socialização, com o uso de ferramentas ludo pedagógicas, beneficiando 436 crianças, de 5 a 10 anos, do Ensino Fundamental.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o projeto teve que ser adaptado. A primeira etapa das atividades, antes feita de maneira presencial, teve início no começo do segundo semestre de 2020, com a preparação dos educadores de maneira virtual. Nas próximas semanas, será feita a entrega dos baús nas três escolas participantes (Serafim Ávila, Cândido Justiminiano de Carvalho e Almirante Barroso) e os alunos poderão ter contato com o material assim que as aulas presenciais na região forem retomadas.

"Para nós, é uma honra contribuir com as escolas do município de Triunfo. Somente em 2019, o projeto beneficiou mais de 8 mil crianças, em diversas comunidades do entorno das nossas fábricas. Acreditamos que apenas por meio da educação se pode construir um futuro melhor", afirma Daniel Falchetti, engenheiro sênior de desenvolvimento sustentável da Oxiteno.

O projeto é dividido em cinco principais etapas - acolhida tecnológica, doação do acervo, formação dos educadores, celebração e certificação dos participantes e avaliação - e foi adaptado para o ambiente online, por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste momento, os educadores estão recebendo os baús com os materiais e, na sequência, terá início o curso de formação continuada dos profissionais, que contará com três módulos, de agosto a novembro.

Os baús são entregues recheados de materiais, como itens de teatro, objetos de jardinagem, higiene, esporte, alimentação e uma minibiblioteca com mais de 300 livros, que poderão ser trabalhados com os alunos em diferentes momentos, tornando as aulas mais prazerosas e o aprendizado mais dinâmico. O móvel traz, ainda, um sólido projeto pedagógico para cada uma das escolas, com seis cadernos temáticos elaborados e o Manual do Educador, que auxilia os professores no uso do baú, detalhando como aplicar e conduzir cada uma das atividades propostas e indicando os conhecimentos, valores e competências que cada uma permite trabalhar, além de estar alinhado com o conteúdo curricular tradicional.