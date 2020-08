Entidades pedem o retorno das atividades em órgãos públicos de Lajeado

O Fórum das Entidades Empresariais e Sociais de Lajeado divulgou uma nota pública pedindo a retomada do pleno funcionamento dos órgãos públicos estaduais e federais na cidade e região. Segundo o documento, o fechamento das unidades ou seu horário reduzido de atendimento geram atrasos em processos administrativos e legais.

As entidades reforçam que o Vale do Taquari, assim como outras regiões, "convive de forma segura diante da pandemia e respeita todas as normas impostas pelo programa de distanciamento controlado". Diante disto, sustentam como necessária e imperativa a preservação e continuidade do funcionamento integral das atividades econômicas e processos legais que geram emprego e renda. Para as entidades que assinam, o fechamento ou funcionamento parcial dos órgãos públicos "pode ser mais pernicioso do que os efeitos do próprio vírus".