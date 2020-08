Evento debate o ensino e saúde durante a pandemia na cidade de Lajeado

As secretarias da Saúde e da Educação de Lajeado realizaram uma conversa sobre o tema das duas pastas. O debate ocorreu por meio de uma live transmitida por meio da plataforma do Youtube para os profissionais da rede municipal de ensino. Mais de 700 pessoas, entre diretores, professores, coordenadores, monitores, recreacionistas e outros profissionais, participaram.

Para tratar sobre o assunto, fizeram apresentações a secretária Vera Plein, o secretário da Saúde, Cláudio Klein e a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Juliana Demarchi. Após a abertura pela secretária Vera, o médico pneumologista Cláudio Klein fez uma apresentação para abordar os dados da contaminação por coronavírus em Lajeado e explicou as medidas de prevenção que devem ser tomadas para segurança dos alunos e professores.

"Não temos neste momento um calendário definido sobre "se" e "quando" se dará o retorno presencial, nem temos todas as respostas. Nossa intenção foi promover um encontro para tratar do tema, apresentar o que se conhece sobre o novo coronavírus neste momento e esclarecer medos e ansiedades. Falar sobre o assunto contribui para acalmar as pessoas e trazer contribuições a esta construção que está sendo feita. Teremos outros momentos assim nos próximos dias", disse Vera.

Durante a live, os profissionais da educação apresentaram questionamentos acerca do trabalho nas escolas e, principalmente, sobre preocupações com o eventual retorno presencial dos alunos nas escolas. Perguntas como higienização, quantidade de alunos, carga horária do professor para atender alunos presenciais e virtuais, presença obrigatória ou não do aluno na escola, cuidados com os protocolos e relação com as famílias para alertar sobre os cuidados foram apresentadas. As aulas presenciais ainda não têm data para retornar.