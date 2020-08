Sacerdotes de São Leopoldo doam valores ao Hospital Centenário

Dez sacerdotes da Igreja Católica de São Leopoldo formalizaram a doação ao Hospital Centenário (HC) para as ações de enfrentamento à covid-19. O valor de R$ 5,5 mil será repassado em conta específica para doações, conforme orientado pela presidente da instituição, Lilian Silva.

O padre Alexsandro Lemos da Silva, pároco da igreja São Jorge, salientou que o dinheiro foi arrecadado do ordenado de cada sacerdote e não das paróquias. "É um compromisso que assumimos com o hospital. Muitos paroquianos nossos estão ou foram internados. Fizemos isso de coração generoso. Somos solidários aos profissionais da saúde, homens e mulheres de coragem que se colocam na linha de frente".

Lilian enalteceu a parceria da iniciativa privada e da população num momento delicado que saúde vive com a pandemia do novo coronavírus. "Nesse período fortalecemos nossa relação com a comunidade e empresas. Agradecemos o gesto de carinho", disse.