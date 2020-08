Pelotas cria centros de isolamento domiciliar para a Covid-19

Com o objetivo de conter o avanço do vírus em Pelotas, a prefeitura criou dois centros Covid-19 de Isolamento Domiciliar (CCDI) para atender moradores do município, com suspeita ou positivados com sintomas leves em condições de vulnerabilidade social. A medida busca auxiliar aqueles que são impossibilitados de efetivar o cumprimento das medidas de isolamento social, não conseguindo evitar contato com coabitantes. Para iniciar o serviço, a pasta aguarda a contratação de equipes.

Para isso, as moradias temporárias para o período de distanciamento serão instaladas em duas escolas da rede municipal, as escolas municipais de ensino fundamental Ferreira viana, na Balsa, e a Francisco Caruccio, nas Três Vendas. Na primeira, serão acomodados aqueles com suspeita, enquanto na segunda, aqueles que tiverem confirmação por RT-PCR, teste rápido ou por sorologia para detecção de anticorpos.

A escolha dos espaços para acolhimento social se deu a partir da infraestrutura da escola e proximidade de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para suporte médico, se necessário. Ambos centros contarão com equipe de enfermagem, educadores sociais e serviço de higienização e segurança, sete dias por semana, 24h por dia.

Segundo a secretária de Saúde, Roberta Paganini, a iniciativa foi motivada devido ao elevado número de famílias nesta situação. "Temos muitas pessoas em grande vulnerabilidade, que se tiverem um integrante com sintomas gripais, suspeito ou confirmado para Covid-19, não terão condições de fazer o isolamento domiciliar em suas residências, colocando em risco toda família", explica.

O centro que ficará localizado na Balsa conta com cinco vagas, divididas em cinco dormitórios, respeitando as medidas de distanciamento entre as camas e o gênero, bem como, é disponibilizada sala de recreação, cozinha, refeitório, três banheiros e espaço destinado para a equipe que irá atuar nesse centro. Já a estrutura nas Três Vendas conta com nove vagas, divididas em três dormitórios, também respeitando as medidas de distanciamento entre as camas e o gênero, além de contar com sala de recreação, cozinha, refeitório, três banheiros e espaço destinado para as equipes