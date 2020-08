Escolas privadas de Passo Fundo podem receber auxílio

A prefeitura de Passo Fundo encaminhou para a Câmara de Vereadores, em regime de urgência, um projeto de lei que cria o Programa de Auxílio Emergencial às Escolas Privadas de Educação Infantil. A medida, se aprovada, possibilitará que as instituições recebam um benefício mensal para ser utilizado na sua manutenção.

Conforme manifestação do Conselho Municipal de Educação, muitas escolas não estão recebendo mensalidades e a maioria dos seus alunos cancelou as matrículas, pois o momento é de grandes dificuldades para as famílias. Ainda segundo o órgão, se escolas encerrarem suas atividades, omMunicípio também será prejudicado, uma vez que, nas escolas municipais, não há vagas disponíveis para receber essas crianças.

Para apoiar as instituições diante desse cenário, o projeto prevê a concessão de um benefício mensal no período de setembro a dezembro deste ano. O valor deverá ser utilizado para despesas com material de expediente e consumo, água e energia elétrica, serviços de telefone e internet e aluguel.

Poderão solicitar o benefício as escolas que atuam com regularidade e que apresentarem documentos ao Executivo municipal. Uma vez contempladas com o auxílio, as escolas deverão fazer a prestação de contas na secretaria de Educação como condição para a sua continuidade no programa.

O prefeito, Luciano Azevedo, considera que construção do projeto partiu das dificuldades enfrentadas pelo setor em decorrência da pandemia do coronavírus, que poderão afetar o município e aproximadamente 2.000 famílias que têm seus filhos matriculados nas instituições privadas. "A pandemia retirou os alunos, mas não as despesas. Precisamos que as escolas se mantenham para seguir cuidando das nossas crianças", justifica.