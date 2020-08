Vagas de estacionamento serão ampliadas na área central de Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul deve ampliar o número de vagas para estacionamento rotativo na área central do município. As novas demarcações foram executadas nos últimos dias em trechos específicos e as cobranças de valores passarão a valer a partir da publicação de decreto no Diário Oficial. No total, são aproximadamente 160 novas vagas para estacionamento rotativo.

Os novos trechos Zona Verde compreendem a rua Alfredo Chaves, entre as ruas Santos Dumont e Dom José Barea, e a rua Doutor Montaury, entre as avenidas Vindima e Independência. O trecho da Zona Azul está compreendido na rua Os Dezoito do Forte, entre as ruas Alfredo Chaves e Doutor Montaury. Atualmente, Caxias do Sul conta com 691 vagas na Zona Azul e 1.836 vagas na Zona Verde. A Zona Azul tem o ticket mínimo no valor de R$ 2,80; enquanto a Zona Verde opera com cobrança mínima de R$ 1,40. A tarifa equivale a uma hora de estacionamento.