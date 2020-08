Prefeitura deve conceder desconto de ISSQN para categorias até o fim do ano

Empresas e profissionais hamburguenses que pagam Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observando alíquota de 3%, poderão ter a cobrança reduzida para 2% entre os meses de setembro e dezembro em Novo Hamburgo. A proposta da prefeitura foi apresentada para análise da Câmara de Vereadores.

A medida abrange serviços relacionados à construção civil, agenciamento, intermediação, estacionamento, vigilância, armazenamento, escolta, factoring, registros públicos e desembaraço aduaneiro. A proposta de diminuição do imposto foi elaborada pelo Executivo em decorrência dos impactos financeiros sofridos pelos diferentes segmentos do município durante a pandemia, inclusive com a paralisação de diversas atividades. A prefeitura salientou, na defesa do projeto, a necessidade de estimular a economia local, a sobrevivência das empresas e a manutenção de empregos