Canteiros da BR-116, em Dois Irmãos, devem ser isolados

Os canteiros centrais e o entorno da BR-116, em Dois Irmãos, foram medidos para que seja criado um projeto de isolamento destes locais. A ação busca inibir que as pessoas sentem às margens da rodovia, que é extremamente movimentada principalmente aos finais de semana. O local é impróprio para se concentrar devido ao risco diante dos veículos que trafegam pela via, além de oferecer riscos de propagação do coronavírus devido as grandes aglomerações.

Após a medição dos canteiros, está sendo desenvolvido um projeto com vegetação e tela tapume, que será posteriormente encaminhado para aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Nos últimos três finais de semana, a prefeitura de Dois Irmãos, em parceria com Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Dois Irmãos (Consepro), Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar, realizou ações educativas para evitar as aglomerações nas proximidades do acesso principal da cidade.

Além disso, foi realizada a pintura do meio-fio para amarelo, instalação de faixas zebradas para isolar os canteiros centrais e instalação de placas proibindo o estacionamento no local aos domingos, além de placas informativas. A ideia é evitar que as pessoas se exponham ao risco e evitem aglomerações.

A medida será tomada por conta do alto fluxo de pessoas, muito moradores da cidade, que vão até o canteiro para observar o movimento. A medida tem preocupado os órgãos de segurança.