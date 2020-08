Guaporé terá apresentação de música pelas ruas da cidade

A Associação Guaporé Pró-Eventos vai promover o projeto "Música a Domicílio", idealizado pelo pianista Rodrigo Soltton desembarca pela segunda vez no município repleto de expectativa. Na sexta-feira, às 18h30min, o músico vai se apresentar pelas ruas da cidade.

Serão mais duas horas a bordo do caminhão adaptado com sistema fantástico de som e luzes. Para acompanhar ao vivo, é possível entrar na página do Facebook do projeto. Há possibilidade de ver in loco a passagem do caminhão com o pianista. O pedido é para que as pessoas que forem às ruas ou aguardarem nas sacadas utilizem máscara e respeitarem o distanciamento social.