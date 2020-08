São Leopoldo vai oferecer fitoterapia aos pacientes

A prefeitura de São Leopoldo está incluindo a fitoterapia como opção de tratamento para os cidadãos. A parceria firmada entre a prefeitura, a escola de Saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e o Centro Estadual de Educação Profissional Visconde de São Leopoldo (Ceepro) resultou no projeto Farmácia Viva, contemplado no ano passado através de um edital do Ministério da Saúde. Ao todo, 20 municípios foram selecionados para receber o modelo de farmácia

A seleção das espécies que serão cultivadas, processadas e manipuladas foi baseada nas necessidades demandadas pela comunidade de São Leopoldo, no intuito de complementar a terapia convencional. São elas, maracujá, malva, melissa, boldo brasileiro, falso boldo, hortelã, camomila, maçanilha, capim-cidró e tanssagem.

O projeto será realizado a partir do repasse de R$ 500 mil do governo federal e consiste no cultivo e manipulação fitoterápicos. O processamento e manipulação das plantas serão realizados na Farmácia de Manipulação da Unisinos, implantada para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de manipulação de medicamentos e cosméticos. Todo o processo será realizado por farmacêuticos habilitados para o preparo de fitoterápicos.

O cultivo das plantas, em horto, está sendo realizado em um espaço reservado junto à associação de moradores do bairro Jardim Luciana e na área do Ceepro, que possui uma área territorial de 52 hectares destinada para dois cursos. Além disso, profissionais de saúde receberão capacitação sobre plantas medicinais, por meio de oficinas nas Unidades Básicas de Saúde, nos grupos de convivência comunitária, nas escolas e outros locais a serem definidos.