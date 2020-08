ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 26/08/2020. Alterada em 26/08 às 03h00min Ginásio em Erechim é usado como abrigo no inverno

O período de temperaturas baixas, aliado ao momento pandêmico, atual agrava a situação da população mais vulnerável. Sensível a esta problemática, a prefeitura de Erechim, por meio da secretaria municipal de Assistência Social, estruturou um local para abrigar as pessoas que necessitam de acolhimento para pernoitar.

O ginásio Bela Vista, que fica na rua Benjamin Mosena, foi adequado para receber até 30 pessoas simultaneamente respeitando as normas estabelecidas da Covid-19. Aberto aos que mais precisam durante as 24 horas do dia, o espaço dispõe de camas, cobertores, banheiros, segurança e oferece o café da manhã e o jantar. O cidadão que tiver necessidade de fazer uso da estrutura pode se dirigir ao local onde monitores fazem a recepção, triagem e o devido encaminhamento. Também é possível buscar a secretaria de Assistência Social para esclarecimentos ou dúvidas.