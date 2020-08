Hemocs recebe primeira doação de plasma feita por mulher

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) realizou a primeira coleta de plasma convalescente feminino, por aférese esta semana A técnica de enfermagem, Angélica Provensi, doou 400 ml de plasma para auxiliar na recuperação de pacientes graves da Covid-19. Angélica tem o tipo sanguíneo A e está há 42 dias recuperada da doença.

Ela conta que viu nas redes sociais da prefeitura um publicação sobre essa terapia alternativa e entrou em contato com o Hemocentro. "No meu trabalho já ajudo diariamente as pessoas, ainda mais agora durante a pandemia. Por isso, hoje, resolvi ajudar doando além da minha dedicação meu plasma para ajudar outros pacientes a desenvolverem anticorpos contra o vírus", afirmou.

Para doação de plasma por meio do chamado sangue total, é necessário seguir as mesmas diretrizes da doação normal, isto é: ser homem ou mulher entre 16 e 69, 11 meses e 29 dias, estar em bom estado de saúde e ser aprovado na pré-triagem e triagem médica do Hemocs. Os procedimentos técnicos são todos a cargo do Hemocentro e internos, no qual as amostras serão testadas para buscar anticorpos IgG contra o coronavírus. Os plasmas identificados como convalescente serão rotulados e destinados como tal, para uso compassivo.

Na doação por aférese, alguns pontos divergem do método através do sangue total. Antes da coleta é necessário ter testado positivo para Covid-19, pelo exame RT-PCR ou teste sorológico, e estar recuperado e sem sintomas há, no mínimo, 28 dias.

No caso dos homens, podem doar aqueles entre 18 e 59 anos, 11 meses e 29 dias. Há uma realização prévia de teste sorológico para detecção dos anticorpos e bloco sorológico. O plasma é destinado para o projeto de pesquisa junto ao Hospital Virvi Ramos (o projeto de estudo aprovado contempla apenas plasma originado de homens).

Para as mulheres que quiserem fazer a doação do plasma convalescente, a idade é de 18 até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Também serão aceitas mulheres que tiveram até duas gestações ou abortos. Ocorre, igualmente, a realização prévia do teste sorológico para detecção dos anticorpos e bloco sorológico. O plasma é destinado para uso compassivo.