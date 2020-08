CPI em Parobé colhe depoimentos do atual e ex-prefeito

Os integrantes da Comissão Parlamentar de inquérito (CPI), que investiga desvios de recursos dos cofres da prefeitura de Parobé, realizou as oitivas com a presença dos ex-prefeitos e atual mandatário do município. Seguindo a convocação, os vereadores Gilberto Gomes (presidente), Eneas Rodrigues (relator) e Celso Abreu (membro), fizeram questionamentos e colheram os depoimentos de Moacir Jagucheski, Irton Feller, Maria Eliane Nunes e Diego Picucha.

Conforme a técnica do Legislativo que acompanha o trabalho da CPI, Aline Costa dos Santos, posteriormente os vereadores devem se reunir novamente para analisar se é necessário mais algum documento para a confecção do relatório. "A investigação segue dentro dos prazos estabelecidos. Eles vão analisar as provas colhidas até o momento", explica. Aline destaca ainda que o prazo de término da CPI ainda pode ser prorrogado por mais 60 dias, para que então ocorra a deliberação do relatório em Plenário.