Hospital de Carazinho pede pela doação de sangue

A Agência Transfusional do Hospital de Caridade de Carazinho é responsável por todo o processo que envolve as transfusões de sangue realizadas na instituição. Ela atende todas as demandas clínicas, cirúrgicas, ambulatoriais e de urgências. Porém, as coletas de doação de sangue não são realizadas no HCC, as quais ocorrem em Carazinho somente quando o ônibus do Hemocentro de Passo Fundo vem ao município. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a vinda do ônibus para Carazinho está suspensa, diminuindo assim as doações, uma vez que o cidadão precisa ir até Passo Fundo para realizar a coleta.

Segundo a enfermeira, Mari Luciane Bernhard, o setor enfrenta a redução dos estoques o que gera preocupação, não só por parte do setor, mas também por todos que possam vir utilizar este serviço. "O objetivo é de regularizar os estoques, sendo um ato de puro amor realizado pelos doadores. A coleta é feita por pessoas capacitadas do Hemopasso e sob supervisão de um médico ou enfermeiro, garantindo o bem-estar do doador. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental. Uma simples doação pode salvar muitas vidas", diz.

Podem doar pessoas que estão em boas condições de saúde, tenham entre 18 e 69 anos de idade e peso igual ou superior a 50 quilos. É necessário não estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica 24 horas antes da doação e alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Homens podem doar até quatro vezes ao ano e mulheres até três vezes ao ano. Quem fez a vacina da gripe deve aguardar 48 horas para que possa fazer a doação.