Aeroporto de Caxias do Sul retoma as operações regulares nesta semana

O aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, retomou as operações regulares nesta terça-feira. Por enquanto, a companhia aérea Gol irá operar um voo direto a Guarulhos, em São Paulo. O Boeing 737-700, com capacidade para 138 pessoas, pousará em Caxias do Sul às 10h15 e a decolagem está prevista para as 11h. Os voos acontecem às terças e quintas. A duração do voo é de aproximadamente 1h30.

Nos sábados, a aeronave pousará no horário previsto, permanecerá em solo e decolará no domingo. A tendência é que os voos sejam diários a partir da segunda quinzena de setembro. Para o voo comemorativo do retorno das atividades, a aeronave foi recebida com o tradicional batismo executado pelo Corpo de Bombeiros. A aeronave, que foi a primeira da manhã, chegou com 65 passageiros e decolou para São Paulo levando 45 pessoas.

De acordo com o diretor administrativo do terminal, Maurício D'Avila, a companhia aérea Azul não retomará as operações em 2020. "A Azul informou o fechamento de 100 bases em todo o país e uma delas é aqui em Caxias do Sul. Entretanto, eles têm a previsão de retomar o atendimento em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Não há uma data específica, mas deve acontecer no primeiro semestre de 2021. Inclusive, a Azul deixou todos os equipamentos aqui", finalizou D'Avila.