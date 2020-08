Alunos de Flores da Cunha entregam desenhos para profissionais de saúde

Os pequenos alunos da escola municpal de ensino infantil Irmã Tarcísia, de Flores da Cunha, elaboraram diversas cartinhas para os profissionais de saúde que trabalham no Hospital Fátima. Com auxílio on-line dos professores e a dedicação dos pais, as crianças de 2 a 4 anos, utilizaram diferentes materiais, técnicas, pinturas e recortes para elaborar a homenagem aos colaboradores que estão na linha de frente de combate ao Covid-19.

Cerca de 200 cartinhas vão ser entregues pela equipe diretiva da escola na próxima semana para os profissionais do hospital florense. Para o maior envolvimento com a questão da saúde, alguns integrantes da equipe do hospital realizaram na semana passada pequenas palestras online com as crianças. Os assuntos abordados foram o desfralde, autonomia da criança na higiene pessoal, rotina saudável, limites estabelecidos pela família, proteção do adulto cuidador e a importância do vínculo entre escola e família.