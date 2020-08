Teutônia passa a oferecer novo exame para bebês

A rede de atenção básica de Saúde de Teutônia conta com um novo serviço de triagem neonatal, o teste da orelhinha. O serviço, que visa detectar possíveis perdas auditivas congênitas, é oferecido no Centro Materno-Infantil, junto ao Centro Avançado de Saúde do bairro Canabarro.

O teste da orelhinha é capaz de detectar a maior parte das perdas auditivas congênitas e deve ser realizado nos primeiros meses de vida do bebê. Esse exame é considerado extremamente relevante, pois, quanto antes detectada qualquer situação de surdez, mais precocemente se inicia o tratamento, por meio de implante coclear ou aparelho auditivo, permitindo a aquisição da linguagem e maior qualidade de vida à criança e sua família.

Durante a realização do exame, a família também recebe orientação, da fonoaudióloga responsável, sobre o desenvolvimento esperado da fala e da audição, uma vez que alguns problemas auditivos não tem sua origem no nascimento e podem ocorrer ao longo dos primeiros anos de vida, como é o caso das otites, por exemplo. Dessa forma a família é incentivada a buscar o serviço de Fonoaudiologia também para tirar dúvidas sobre o desenvolvimento de seus filhos, visando a detecção precoce das alterações da comunicação humana.

Para realizar os testes, foi adquirido um aparelho de otoemissões, no valor de R$ 16.400,00. No entanto, em função da pandemia, só foi possível iniciar o serviço nesta semana. O agendamento pode ser feito com a enfermagem da unidade básica de saúde de referência ou diretamente no Centro Materno-Infantil do Centro Avançado de Saúde do Bairro Canabarro. Antes, as mães precisavam se deslocar até o Hospital Estrela com seus filhos recém-nascidos para fazer este teste.