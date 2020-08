Seleção aponta qualidade da safra de uva em Garibaldi

A tradicional Seleção dos Melhores Vinhos, Espumantes e Sucos de Garibaldi tem concluída a etapa de coleta das amostras de 2020. O evento é realizado anualmente pela Associação dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga) e, nesta edição, foram inscritos 143 produtos por 17 vinícolas da cidade.

Neste ano, ocorreu uma redução na quantidade produzida de algumas variedades de uva e, consequentemente na elaboração das bebidas, porém, ao mesmo tempo, houve uma melhora marcante na qualidade da produção. Conforme o presidente da Aviga, Luiz Milani, as condições climáticas do verão e da colheita, com pouquíssima chuva, proporcionaram uvas de altíssima qualidade, com concentração elevada de açúcares, diminuição de acidez e melhora na estrutura e na maturação fenólica, tanto com relação às uvas brancas para espumantes e vinhos brancos, quanto às uvas tintas para os vinhos mais maduros e também se tratando das uvas para os sucos.

O processo da seleção compreende as seguintes quatro etapas: inscrições, coleta de amostras, avaliação e, por fim, a divulgação dos produtos premiados. Até o ano passado, era parte fundamental da tradição a realização de um evento de premiação, quando eram anunciados cada um dos produtos e vinícolas premiados, durante um jantar especialmente regado pelos produtos mais pontuados. Neste ano, em virtude do distanciamento social, a cobertura da etapa de avaliação e a divulgação da premiação se darão de forma virtual, através das redes sociais.

A próxima e 3ª etapa será realizada de 31 de agosto a 4 de setembro, quando enólogos convidados farão uma degustação às cegas e darão uma pontuação a cada uma das amostras não identificadas. Após, em data a ser confirmada, serão divulgados os vinhos, espumantes e sucos mais pontuados.