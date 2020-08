Hospital de Santa Rosa terá mais 7 leitos de UTI

A partir de setembro, a Unidade Especializada em Problemas Respiratórios e Covid-19 do Hospital Dom Bosco, em Santa Rosa, passará a contar com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva. A unidade já conta com mais três leitos desde a semana passada, totalizando 23 em operação, e deverá nas próximas semanas contar com mais sete.

A ampliação do número de leitos se deu com a articulação através do Consórcio Público Fronteira Noroeste (Cofron), da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste (Amufron) e Fundação Municipal de Saúde (Fumssar), contando ainda, com o apoio das empresas e instituições locais regionais. A expectativa é que Santa Rosa chegue aos 30 leitos até o dia 10 de setembro.

Para a infectologista do hospital, Katia Della Pasqua, a ampliação representa uma importante margem de segurança, neste que é considerado um dos piores momentos da pandemia, já que ao longo da semana, a UTI chegou a estar com 95% de ocupação. "O aumento do número de leitos nos permite ter uma retaguarda melhor no atendimento dos pacientes de Santa Rosa e prestar uma assistência ainda mais adequada", ressaltou.