Pontos de São Gabriel passam por sanitização

A sanitização de pontos de grande circulação de pessoas em São Gabriel passará por uma nova etapa esta semana. Dando sequência às ações de enfrentamento ao coronavírus, o serviço é uma parceria entre a prefeitura e o 9º Regimento de Cavalaria Blindado (9º RCB). A iniciativa ocorre no Abrigo Manuel Vianna de Carvalho, no Asilo São João, na Santa Casa de Caridade, no Posto Central, no Centro de Assistência Psicossocial (Caps), no Comitê Covid e em paradas de ônibus da cidade.

Desde o início da pandemia, já foram feitas mais de 50 ações de desinfecção em áreas movimentadas da cidade. Até o momento, de acordo com a Vigilância Epidemiológica local, São Gabriel realizou mais de 5,3 mil testes (rápidos e RT-PCR), com a confirmação de 776 casos. Desses, 566 já estão recuperados. Há 10 pacientes isolados no hospital e 178 em isolamento domiciliar e foram registrados 22 óbitos.