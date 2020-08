Escolas de Venâncio Aires terão equipamento para transformar lixo

A secretaria de Meio Ambiente de Venâncio Aires recebeu 19 das 23 unidades dos biodigestores que serão instalados em escolas municipais, a partir do programa 'Lixão Zero'. Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, a iniciativa tem o objetivo de promover a educação ambiental e o adequado gerenciamento dos resíduos produzidos nas escolas e residências, por meio de ações práticas e contínuas.

Os equipamentos transformam resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante. A instalação dependerá do retorno das aulas, pois o seu funcionamento depende da alimentação contínua de resíduos, que neste momento não está ocorrendo nas escolas. Por ora, a prefeitura trabalha na organização dos espaços escolares onde serão feitas as instalações - cercamento, limpezas, entre outros serviços - assim como o planejamento de algumas atividades à distância, para que os alunos possam começar a compreender a teoria da biodigestão anaeróbia.

O programa também contempla o município com composteiras residenciais, para os cidadãos que quiserem fazer o plantio em casa de alimentos. A iniciativa está em fase de adequação para a distribuição das 1,9 mil unidades que serão distribuídas nas residências de Venâncio Aires. Também está prevista a chegada dos 55 kits de lixeiras educativas com divisão ecológica para resíduos recicláveis, rejeitos e orgânicos que serão instaladas em escolas e praças públicas.

Para os próximos dias, também estão previstas as entregas de um triturador de galhos e duas motosserras, que serão utilizadas para a melhoria da gestão de resíduos de poda de árvores (redução de demandas e volume de resíduos, transformação em serragem para a reutilização nas composteiras). E também, em fase de organização, estão em andamento os orçamentos para a base de sustentação e instalação da balança rodoviária eletrônica de controle e pesagem de material descartado, que será feita na sede da Usina de Triagem de Resíduos, em Linha Estrela, área que fica em um distrito da cidade.