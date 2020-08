MOBILIDADE Notícia da edição impressa de 26/08/2020. Alterada em 26/08 às 03h00min Área Azul em Sapucaia do Sul entra em operação

A cobrança pelo estacionamento rotativo em Sapucaia do Sul começou nesta terça-feira. Serão disponibilizadas 1.067 vagas em 17 ruas e avenidas da cidade. O estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e nos sábados, das 9h às 13h. O valor será de R$ 2,00 para uma hora de permanência, sendo duas horas a permanência máxima por vaga.

O pagamento pelo tempo de estacionamento poderá ser feito nos parquímetros com moedas, cartão de crédito, débito, através de aplicativo, ou da aquisição de tickets em lojas conveniadas. Nas vagas de automóveis será cobrado R$ 1,00 por até 30 minutos; R$ 2,00 por 60 minutos; R$ 3,00 por 90 minutos e R$ 4,00 por 120 minutos, tempo máximo de permanência. Já as tarifas para motocicletas na Área Azul será de R$1,00 para 60 minutos e R$2,00 para 120 minutos. O tempo de tolerância é de até 15 minutos, exclusivamente para aquisição do tíquete avulso.

Idosos, estacionados na respectiva vaga, terão isenção de até uma hora por dia, se portarem, obrigatoriamente, o "Cartão do Idoso". Deficientes e portadores de necessidades especiais também terão isenção de até uma hora por dia, se estiverem na respectiva vaga e portando o "Cartão PNE".