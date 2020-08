EVENTOS Notícia da edição impressa de 26/08/2020. Alterada em 26/08 às 03h00min Gramado espera aval do governo do Estado para iniciar a comercialização de entradas do Natal Luz

O presidente da Gramadotur, Rafael Carniel, assinou o contrato da produção da decoração de rua para a 35ª edição do Natal Luz de Gramado. Os trabalhos da empresa vencedora da licitação para a execução do projeto já estão em andamento. Em meio a isso, a cidade aguarda uma definição para saber se poderá comercializar entradas para alguns espetáculos, que estão programados para começar em outubro.

A autarquia de Gramado ainda aguarda as definições do Estado para uma resposta ao modelo que a Autarquia se propôs para a realização dos espetáculos, após reunião com a coordenação do distanciamento controlado e o secretário de turismo do Estado. "Temos mantido contato frequente com o governador e as secretarias responsáveis pelo avala. Dependemos da deliberação estadual em tempo hábil para que possamos licitar, executar e vender ingressos", disse Rafael.

Segundo Rafael, os espetáculos com cobrança de ingressos são importantíssimos para o Natal Luz. "Cerca de 10% do público visitante busca esses eventos. Sabemos que isso é fundamental para a nossa comunidade, para a geração de emprego e renda, além dos tributos que garantem a assistência básica à população. Gramado e toda a região dependem disso. O público nacional tem indicado, nas pesquisas, maior segurança em viajar a partir de outubro. Alguma retração de público é esperada, mas vamos atravessar essa fase", comentou o dirigente. O 35º Natal Luz tem data agendada de 22 de outubro a 30 de janeiro de 2021, com dezenas de eventos gratuitos pela cidade.