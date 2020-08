Pesquisa revela perfil dos visitantes de Bento Gonçalves

Os dados de uma pesquisa do fluxo turístico de Bento Gonçalves, promovida pelo Sebrae, foi apresentada. Os dados foram mostrados pelo gestor de Projetos de Turismo Serra Gaúcha da entidade, Emerson Bittencourt Monteiro. O mapeamento turístico foi realizado utilizando tecnologias de big data para análise dos públicos nos municípios selecionados no Rio Grande do Sul. O objetivo foi identificar o volume, perfil e padrão de comportamento de turistas, permitindo a realização de uma segmentação adequada e campanhas dirigidas ao perfil.

Foram 15 municípios selecionados a participar da pesquisa, entre cidades da serra, litoral e Missões. Os registros são captados por antenas conforme utilização dos celulares de forma a identificar a mobilidade das pessoas, sendo que as informações fornecidas são anônimas e sigilosas. Para o desenvolvimento do estudo, foi estabelecida a exclusão de moradores locais e dos municípios próximos em um raio de 50 quilômetros

Com relação à Bento Gonçalves, de acordo com a pesquisa, o número de turistas e visitantes chegou a 5.601.414 em 2019 (incluindo revisitas). Com o filtro aplicado de visitantes únicos, foram 1.538.267 pessoas que passaram pela cidade. O perfil dos visitantes apresenta que 83,7% são provindos de quatro estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Rio de Janeiro e Minas Gerais também registraram bom movimento de turistas.

Outro dado é que 58,4% do total de turistas são do RS, que é o maior emissor de turistas para a região. As principais cidades emissoras são Porto Alegre e Caxias do Sul, que juntas somam 54,5%. Além disso, do total de visitantes, 72,2% são de cidades de até 500 quilômetros de distância. Além disso, a pesquisa revelou que 74% dos turistas visitam mais de duas cidades, um dado importante para se traçar medidas regionais de fomento ao turismo. Em média, 85% permanecem de 1 a 3 dias no município. A pesquisa revela ainda que 51,4% dos visitantes são homens e 48,6% são mulheres. Relacionado à faixa etária, 57% dos turistas tem até 40 anos.

O secretário de Turismo, Rodrigo Ferri Parisotto, ressalta que a pesquisa servirá de embasamento para ações futuras. "O estudo veio à complementar o levantamento que a secretaria de Turismo realiza anualmente. Agora poderemos cruzar as informações e fazer um planejamento baseado nisso. Foi muito importante termos os dados de quanto o turismo significa para Bento Gonçalves, verificar o quanto cresceu nos últimos anos nos dá a certeza que a construção feita junto ao trade turístico tem dado certo. Cada um fazendo sua parte torna o turismo cada vez mais forte e de oportunidades para todos", salienta.