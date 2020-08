Centro Covid passa de 1.000 atendimentos em Pelotas

O centro de atendimento a síndromes gripais, chamado de Centro Covid, completou quatro meses de funcionamento. Criado após os primeiros registros positivos de contaminação pelo novo coronavírus em Pelotas, a unidade já realizou 1.247 atendimentos a crianças com sintomas gripais.

Com 15 leitos pediátricos, o local contabiliza 61 internações desde o dia 24 de abril, quando abriu as portas para o atendimento à população. Do total de hospitalizações, 60 crianças tiveram alta e um óbito foi registrado. "O centro é fundamental para o cuidado das crianças. É a referência para síndromes gripais e respiratórias pediátricas, cumprindo seu papel com excelência", destaca a secretária de Saúde, Roberta Paganini, ao lembrar que o atendimento exclusivo para recém-nascidos e crianças com 11 anos e 9 meses afastou casos pediátricos de síndromes gripais de ambientes hospitalares.

De acordo com a responsável técnica pela unidade, Jaqueline Tomaschewski, cerca de 80 pessoas fazem parte da escala que mantém em funcionamento a unidade por 24 horas. Grande parte da equipe é formada por profissionais da saúde. Também fazem parte do grupo trabalhadores da área de higienização, do lactário, oficiais administrativos e guardas municipais.

"Todo o atendimento realizado está dentro do esperado, apesar de ser um tempo de muito aprendizado. Mas, estamos no caminho, aperfeiçoando a assistência dia a dia", avalia a técnica responsável. Além da atual equipe em operação no Centro, segundo a secretária de Saúde, neste momento, o município trabalha para a ampliação do número de leitos do centro. "Estamos viabilizando a possibilidade de contratação de uma empresa para, então, efetivarmos o atendimento adulto. É para isso que estamos trabalhando", enfatiza.